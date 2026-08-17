А вже 17 серпня у компанії показали епічне відео відпрацювання дронів по логістичному хабу.

Як відбулася атака на Wildberries?

Варто зазначити, що площа об'єкта становить близько 250 тисяч квадратних метрів. За повідомленнями, вогонь охопив складські приміщення на кілька годин, а над територією піднявся густий стовп чорного диму.

Логістичний хаб Wildberries у Коледіно – 250 000 квадратних метрів гарячих кадрів,

– написали на сторінці компанії.

Комплекс використовують для зберігання, сортування та подальшого розподілу товарів, частина яких може мати подвійне призначення. Так, склади маркетплейсу можуть використовуватися для забезпечення російських військових, зокрема, постачання компонентів для безпілотників та навігаційного обладнання.

Кадри ураження логістичного хабу: дивіться відео

У ніч проти 16 серпня російські телеграм-канали також повідомляли про вибухи в Домодєдово, Чехові, Ступінському районі та Подольську. Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито знищення 105 безпілотників, однак паралельно в області зафіксували щонайменше 2 масштабні пожежі.

Робота російських систем ППО, вочевидь, не настільки результативна, як того хотілося б самим росіянам. У Wildberries заявили, що через останні удари поблизу Москви компанія була змушена змінити частину логістичних маршрутів.

На початку серпня Reuters повідомляв про знищення щонайменше 1,18 мільйона квадратних метрів складських площ Wildberries, що на той момент становило приблизно 20% усіх складських потужностей компанії. Подальші удари лише посилили вплив на її логістичну систему.

В ISW зазначають, що атаки на великі логістичні центри Wildberries створюють додатковий тиск не лише на російську економіку, а й на систему протиповітряної оборони, яка має захищати значну кількість об'єктів у глибокому тилу. Здатність українських сил регулярно уражати такі великі комплекси також демонструє, що Росія не має достатньої кількості засобів ППО для одночасного прикриття всієї критично важливої логістичної інфраструктури.