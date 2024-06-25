В ГБР отреагировали на уничтожение Тищенко телефона во время обыска

Николаю Тищенко утром 25 июня было вручено подозрение и проведены обыски. В ГБР также отреагировали на уничтожение телефона во время обыска.

Сегодня Тищенко будут избирать меру пресечения по делу о нападении на военного в Днепре. Об этом в эфире Киев24 сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян, передает 24 Канал.

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Какова реакция ГБР на действия Тищенко во время обысков

В ГБР прокомментировали инцидент с уничтожением мобильного телефона нардепом Николаем Тищенко во время обыска, заявив, что это никоим образом не поможет избежать ответственности.

Как отметила Сапьян, уже сегодня Тищенко будут избирать меру пресечения по делу о нападении на военного в Днепре.

ГБР не исключает, что Тищенко может получить дополнительные подозрения и могут быть открыты новые уголовные производства.

В ближайшие дни нардепу, вероятно, изберут меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Обыски также проводились у его помощницы.

Правоохранители планируют провести экспертизу разбитого телефона Тищенко, чтобы получить информацию, которая может быть полезной для следствия.