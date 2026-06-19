В Геленджике открылся роскошный "винный Диснейленд" Путина: о чем идет речь

В российском Геленджике открыли масштабный винный комплекс "Белый мыс" –, который уже называют "винным Диснейлендом" Путина из-за связей проекта с бизнесменами, близкими к Кремлю.

Об этом говорится в расследовании издания The Insider.

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Что известно о винном "Диснейленде" Путина?

Комплекс занимает более 42 тысяч квадратных метров на городской набережной.

На его территории расположены музей виноделия имени Льва Голицына, крупнейшая коллекция российских вин, многочисленные рестораны, дегустационные залы, кинотеатр, академия вина, лабораторный центр, площадки для мероприятий и даже ЗАГС с панорамным видом. Также у комплекса есть собственный причал для яхт.

Ранее российское оппозиционное издание "Агентство" сообщало, что строительством "Белого мыса" занималась компания "Велесстрой", которая участвовала в реконструкции так называемого "дворца Путина" под Геленджиком. Главным инвестором проекта также называли банк "Россия", связанный с давним другом главы Кремля Юрием Ковальчуком.

Комплекс уже назвали "винным Диснейлендом" Путина / Фото: The Insider

Как выяснили журналисты The Insider, оператором комплекса стала компания "Торик", зарегистрированная по тому же адресу, что и несколько структурных подразделений "Велесстроя". Кроме того, 70% компании принадлежит Ольге Сирук, которая ранее стала владелицей фирмы, зарегистрированной на территории горнолыжного курорта "Игора" — еще одного объекта, который связывают с Ковальчуком.

Особое внимание журналисты обратили на домен wine.ru, который использует сайт комплекса. Его владельцем является компания "Бастион", конечным бенефициаром которой до конца 2023 года был Таймураз Боллоев — давний товарищ Путина по клубу дзюдо "Явара-Нева" и владелец пивоваренной компании "Балтика".

В настоящее время долей в "Бастионе" также владеет Дмитрий Лебедев, входящий в совет директоров банка "Россия".

"Белый Мыс" — крупнейший, но не единственный из винно-развлекательных центров, которые возводит для президента Юрий Ковальчук. Второй из них строится на территории винодельни "Криница" возле путинского дворца в Геленджике,

– добавили журналисты.

Аналогичные центры также планируют открыть на базе завода шампанских вин "Новый Свет" и винодельни "Инкерман" в оккупированном россиянами Крыму – проекты предусматривают музеи виноделия, дегустационные комплексы, рестораны, туристические зоны, причалы для яхт и другую развлекательную инфраструктуру.

По словам журналистов, все это реализуют структуры, связанные с банком "Россия" и окружением российского диктатора.