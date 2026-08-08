В Геленджике – прозвучали сильные взрывы: в море был поражен вражеский танкер – яркие кадры

В Геленджике, что в Краснодарском крае, 8 августа царила напряженная обстановка. В городе раздавались взрывы, позже стало известно о поражении танкера в море.

Об этом сообщают телеграм-каналы Supernova+, Exilenova+ и российские СМИ.

Каковы последствия взрывов в Геленджике?

О взрывах в Геленджике начали сообщать после 13:00 по киевскому времени. В сети появились фото с густым дымом.

Густой дым в Геленджике 8 августа / Фото с телеграм-канала Supernova+

Впоследствии стало известно, что под удар попал один из танкеров, находящихся в Черном море. В интернете также публиковались фото с повреждениями, вероятно, это был сухогруз.



В Геленджике был атакован танкер / Фото с телеграм-канала Supernova+

Также появилось фото в лучшем качестве.



Пострадавший танкер в Геленджике 8 августа / Фото с телеграм-канала Supernova+

Кроме того, взрывы также раздавались в городе и на суше. OSINT-аналитики Supernova+ отметили, что, вероятно, направление взрыва указывает на район воинской части №2156 и прилегающего военного полигона.

В указанном районе расположены объекты Пограничной службы ФСБ России, а также позиции РЛС/ПВО. Предположительно, могла быть поражена установка С-300 или С-400.

Также в Геленджике могли нанести удар по установке С-300/С-400 / Фото с телеграм-канала Supernova+

Также в сети появились видео, которые, вероятно, были сняты через час после атаки. Россиянин утверждает, что тушить танкер никто не спешит, при этом люди спокойно купаются на фоне горящего судна.

Ситуация в Геленджике через час после атаки: смотрите видео

Интересно, что глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в связи с опасностью атаки БПЛА и работой ПВО все пляжи в Геленджике, Кабардинском и Дивноморском сельских округах закрыты. Местные жители также сообщали об эвакуации с пляжей.

По данным российских СМИ, это первое подобное решение местных властей – ранее при объявлении угрозы беспилотников пляжи официально не закрывали, а лишь рекомендовали отдыхающим покинуть открытые территории.

В Краснодарском крае тем временем объявляли об опасности беспилотников.

Кроме того, телеграм-канал Supernova+ сообщил, что вблизи Туапсе было атаковано еще одно вражеское судно.

Что еще одно вражеское судно могло быть поражено в Туапсе / Фото Supernova+