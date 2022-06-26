В Генштабе объяснили, чем отличаются системы MLRS и HIMARS, которые уничтожают российскую армию

Тяжелое оружие наших партнеров уже помогает уничтожать россиян на линии фронта. Врагу недолго осталось радоваться своему огневому превосходству.

Партнеры Украины оказывают неоценимую поддержку для наших воинов. Благодаря им наши защитники и защитницы могут еще более эффективно держать оборону и уничтожать российских оккупантов.

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MLRS и HIMARS: чем они отличаются

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что как MLRS, так и HIMARS – это реактивные системы залпового огня. Они чем-то похожи на привычные нам советские БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" или БМ-30 "Смерч". Впрочем, они имеют отличия как от советских РСЗО, так и между собой.

MLRS (Multiple Launch Rocket System) М270 имеет гусеничную базу "Брэдли" и два отдельных пусковых контейнера для ракет. Ракеты могут иметь разную дальность и способность поражать врага. Каждый контейнер может быть снаряжен шестью или одной ракетой. Такая РСЗО является универсальной. Самая мощная ракета ATACMS имеет дальность полета до 300 километров, меньшие по классу снаряды могут иметь кассетную часть, их максимальная дальность – 32, 45 и 70 километров.

Главная особенность HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – ее мобильность. Эта РСЗО получила колесную базу и меньшую массу. Что касается пускового комплекта для ракет, то он такой же, как и у MLRS. Есть возможность запуска либо одной ракеты ATACMS (до 300 километров) или 6 меньших боеприпасов дальностью до 70 километров. Единственное отличие – у HIMARS только один контейнер, а у MLRS – два.

В Генштабе сообщили, что мы будем получать от партнеров обе установки с ракетами, имеющими дальность до 70 километров.

Война России с Украиной: последние новости

Россияне не прекращают жаловаться на свое командование и ужасающие потери. По словам одного из них, его подразделение почти полностью уничтожено, а тем, кому чудом удалось выжить, приказали возвращаться на позиции. Все оккупанты отказались выполнять приказ.

Россияне обстреляли Днепропетровскую область из "Градов" и артиллерии. Снаряды врага целили в дома мирных украинцев, два человека получили ранения.

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