Поразили ряд важных стратегических объектов, – Генштаб отчитался о ночных ударах по России

Украинские защитники нанесли поражение по ряду важных стратегических объектов страны-агрессора. Наши воины ударили по вражеским целям на территории России ночью 9 и 10 марта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Генштаб ВСУ об ударах по России 9 и 10 марта

По стратегическим объектам врага отработали Силы беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Так, в ночь на 9 марта наши защитники нанесли удар по НПЗ России в Рязанской области, который обеспечивает оккупационную армию. Зафиксированы взрывы в районе цели. Этот нефтеперерабатывающий завод изготавливал в среднем 840 тысяч тонн топлива высшего сорта для реактивных двигателей.

Авиационный керосин марки ТС-1 его производства активно использовался авиацией войск агрессора в процессах ударов по территории Украины,

– отметили в Генштабе.

В ночь на 10 марта прилетело уже в Самарской области. В частности, зафиксировано попадание по производственным мощностям Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. В ВСУ отметили, что топливо с этого НПЗ транспортируется системой продуктопроводов и железнодорожными путями для обеспечения группировки вражеских войск на северном направлении.

Подробная информация о последствиях поражения российских объектов пока уточняется.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины,

– подчеркнули в Генштабе.

Также заверили, что дальше будет.