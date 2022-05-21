В Генштабе ожидают усиления группировки войск кафиров на Харьковском направлении

Противник не прекращает ведение наступательных действий на Востоке Украины. В частности, в планы российских кафиров входит усиление военных группировок на Харьковском направлении.

Об этом сообщили в утренней сводке от Генштаба ВСУ 21 мая. В ведомстве добавили, что по состоянию на 87 сутки обороны Украины основные усилия врага на Слобожанском направлении сосредотачиваются на содержании занятых ранее рубежей.

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В Харьковской области ожидается усиление группировки войск оккупантов

Как сообщает Генштаб, на Слобожанском направлении российские кафиры наносят авиационных ударов по украинским городам. В частности, зафиксировано, что кафиры ударили по населенному пункту Циркуны .

Кроме того, в ближайшее время ожидается усиление группировки войск на Харьковском направлении. Генштаб отмечает, что сюда планируют забросить подразделения из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.

ВСУ смогли продвинуться в направлении Купянска.

По словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, наши бойцы показали невероятный результат на Купянском направлении – территории, являющейся важным пунктом для российских войск и тыловой базой их группировок, наступающих в направлении Изюма.

Украинские военные смогли форсировать Оскол и продвинулись еще ближе к российской границе. Поэтому командованию России пришлось перебросить туда дополнительные силы.

Также Арестович напомнил, что Изюмское направление фактически граничит с Россией. У кафиров еще есть некоторые резервы на своей территории и могут привлечь их.

Ситуация по основным направлениям: данные Генштаба

Враг пытается возобновить наступление на Славянском направлении. В частности, планирует возвести понтонную переправу через Северский Донец. Кроме того, сообщают об активных боевых действиях на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной – кафиры усиливают системы разведки в приграничных с Украиной районах.

В Северном направлении враг обстрелял позиции Сил обороны в районах приграничных украинских населенных пунктов на территории Сумской и Черниговской областей. Наши позиции также были обстреляны на Запорожском направлении.

На Южнобужском и Таврическом направлениях захватчики пытаются удержать занятые рубежи, проводят разведку и оборудуют свои позиции.

На Криворожском и Николаевском направлениях враг ведет постоянные обстрелы из артиллерии.

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