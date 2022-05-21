Про це повідомили у ранковому зведенні від Генштабу ЗСУ 21 травня. У відомстві додали, що станом на 87 добу оборони України, основні зусилля ворога на Слобожанському напрямку зосереджуються на утриманні зайнятих раніше рубежів.

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На Харківщині очікується посилення угруповання військ окупантів

Як доповідає Генштаб, на Слобожанському напрямку російські окупанти завдають авіаційних ударів по українських містах. Зокрема зафіксовано, що окупанти вдарили по населеному пункту Циркуни.

Окрім цього, найближчим часом очікується посилення угруповання військ на Харківському напрямку. Генштаб зазначає, що сюди планують закинути підрозділи зі складу 1-ої танкової армії Західного військового округу.

ЗСУ змогли просунутись в напрямку Куп'янська

За словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, наші бійці показали неймовірний результат на Куп'янському напрямку – території, яка є важливим пунктом для російських військ та тиловою базою їхніх угруповань, які наступають в напрямку Ізюму.

Українські військові змогли форсувати Оскіл та просунулися ще ближче до російського кордону. Через це командуванню Росії довелося перекинути туди додаткові сили.

Також Арестович нагадав, що Ізюмський напрямок фактично межує з Росією. Окупанти ще мають деякі резерви на своїй території та можуть залучити їх.

Ситуація на основних напрямках: дані Генштабу

Ворог намагається відновити наступ на Слов'янському напрямку. Зокрема, планує звести понтонну переправу через Сіверський Донець. Крім того, повідомляють про активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається стабільною – окупанти посилюють системи розвідки у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв позиції Сил оборони у районах прикордонних українських населених пунктів на території Сумської та Чернігівської областей. Наші позиції також обстріляли на Запорізькому напрямку.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках загарбники намагаються утримати зайняті рубежі, проводять розвідку та обладнують свої позиції.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог веде постійні обстріли з артилерії.

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