В Генштабе предупредили об угрозе ракетных ударов с территории Беларуси
2 мая 2022 , 07:42Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Угроза ракетных ударов на территории Беларуси существует. Об этом сообщает Генеральный штаб.
На Волынском и Полесском направлениях белорусские войска прикрывают границу с Украиной. Они расположены в Брестской и Гомельской областях.
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Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории республики Беларусь,
– говорится в сообщении.
Между тем, в пограничной Брянской области россияне усилили административно-полицейский и контрразведывательный режимы. На основных дорогах и вблизи населённых пунктов расположены перепускные посты.
Россия развернула "Искандеры" в Беларуси
- 30 апреля сообщили, что Россия развернула "Искандеры" и разместила самолеты на нескольких аэродромах Беларуси.
- Таким образом, оккупанты хотели усилить участки украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
- На украинско-белорусской границе возможны провокации. Враг может бить из самолетов и по военной, и по гражданской инфраструктуре.
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