В Генштабе рассказали о боевых действиях на Востоке: где россияне понесли потери и отступили

Враг, несмотря на большие потери, не останавливает наступление на Украину и обстрелы украинских городов. Впрочем, все чаще атаки россиян завершаются только потерями и отступлением на предыдущие позиции.

Российские оккупанты продолжают попытки удержания своих позиций на Юге и наступательных действий на Востоке. Наши герои эффективно противодействуют врагу и не дают ему воплотить свои замыслы.

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Атаки россиян, отступления и потери

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, оккупанты продолжают наступление на Восточном направлении с целью взять под свой контроль Луганскую, Донецкую и Херсонскую области. Также враг мечтает удержать контроль над сухопутным сообщением с Крымом.

Россияне безуспешно пытаются удержать свои позиции на Харьковском направлении, ВСУ гонят их до границы. Наступления врага на Долгенькое и Богородичное провалились.

На Донецком направлении враг осуществляет интенсивные обстрелы по всей линии разграничения и укрепляется на занятых позициях. Россияне понесли большие потери, иногда комплектация их подразделений достигает всего 20%. Поэтому они вынуждены объединяться с боевиками частных компаний.

На Северодонецком направлении оккупанты наступали при поддержке артиллерии возле Тошковки. Возле Боровского россияне отступили из-за потерь. Продолжаются бои возле Камышевахи, близ Песков и Новокалинового враг атаковал и понес потери.

Также атакующие действия враг осуществлял на Кураховском направлении. Поддержка артиллерии ему не помогла – ВСУ отбили атаку.

Новости с фронта: коротко о главном

Россияне готовят резервистов к войне против Украины. Стало известно о 2,5 тысячи солдат, которых оккупанты тренируют на полигонах областей, которые граничат с Украиной.

Контрнаступление ВСУ на севере Харьковской области проходит очень успешно. Нашим героям удалось отогнать российских оккупантов почти до самой границы. Враг подорвал три моста в надежде остановить продвижение украинских воинов, но надежды россиян на сохранение своих позиций напрасные.

У россиян очень большие проблемы с восстановлением своих потерь. Мобилизация россиян провалилась, поэтому враг пошел на отчаянный шаг и заставляет идти на войну мобилизованных с временно оккупированных территорий.

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