Російські окупанти продовжують спроби утримання своїх позицій на Півдні та наступальних дій на Сході. Наші герої ефективно протидіють ворогу та не дають йому втілити своїх задумів.

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Атаки росіян, відступи та втрати

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, окупанти продовжують наступ на Східному напрямку з метою взяти під свій контроль Луганську, Донецьку та Херсонську області. Також ворог мріє утримати контроль над сухопутним сполученням з Кримом.

Росіяни без успіху намагаються втримати свої позиції на Харківському напрямку, ЗСУ женуть їх до кордону. Наступи ворога на Довгеньке та Богородичне провалилися.

На Донецькому напрямку ворог здійснює інтенсивні обстріли по всій лінії розмежування та укріплюється на зайнятих позиціях. Росіяни зазнали великих втрат, подекуди комплектація їхніх підрозділів сягає лише 20%. Через це вони змушені об'єднуватися з бойовиками приватних компаній.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти наступали за підтримки артилерії біля Тошківки. Біля Борівського росіяни відступили через втрати. Тривають бої біля Комишувахи, поблизу Пісків та Новокалинового ворог атакував та зазнав втрат.

Також атакувальні дії ворог здійснював на Курахівському. Підтримка артилерії йому не допомогла – ЗСУ відбили атаку.

Новини з фронту: коротко про головне

Росіяни готують резервістів до війни проти України. Стало відомо про 2,5 тисячі солдатів, яких окупанти тренують на полігонах областей, які межують з Україною.

Контрнаступ ЗСУ на півночі Харківської області відбувається дуже успішно. Нашим героям вдалося відігнати російських окупантів майже до самого кордону. Ворог підірвав три мости у надії зупинити просування українських воїнів, але сподівання росіян на збереження своїх позицій марні.

В росіян дуже великі проблеми з відновленням своїх втрат. Мобілізація росіян провалилася, тому ворог пішов на крок відчаю та змушує йти на війну мобілізованих з тимчасово окупованих територій.

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