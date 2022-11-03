ВСУ сопротивляются, – в Генштабе рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

Российские оккупанты и дальше пытаются захватить Бахмут. Вооруженные Силы Украины отражают атаки врага и успешно сопротивляются.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. Сообщает 24 канал.

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Оккупанты пытаются захватить Соледар

Он отметил, что "на Бахмутском направлении ситуация остается сложной, но контролируемой". Враг нанес авиационные удары по позициям наших войск в районах населенных пунктов Соледар и Бахмут, вел наступательные действия в районах 7 населенных пунктов.

Основные усилия украинских военных были сосредоточены на сдерживании противника в районах Берестово, Соледара и Бахмута. В Генштабе отмечают, что враг пытается захватить Соледар, чтобы продвинуться к Часовому Яру.

Противник пытается блокировать Бахмут с юга, северо-востока и захватить Соледар, чем создать благоприятные условия для продолжения наступления в направлении населенного пункта Часов Яр с целью дальнейшего полного блокирования Бахмута с запада. ВСУ сопротивляются, у нас все получается,

– подчеркнул Громов.

Напряженная ситуация в Донецкой области

Ситуация в районе Бахмута Донецкой области одна из самых напряженных среди всех участков фронта. Однако оккупантам вряд ли удастся прорвать оборону Вооруженных Сил Украины.

Глава Областной военной администрации Павел Кириленко подчеркнул, что украинская армия не собирается сдаваться, а наоборот – усиливает оборону.

Как сообщают в Институте по изучению войны, вагнеровцы пытаются прорвать оборону наших военных возле Бахмута. Чтобы не подвергать местное население опасности, наши военные эвакуировали жителей Клещеевки, которая неподалеку от Бахмута.

Украинский военный объяснил, почему оккупантам так важно захватить Бахмут. Оккупантам не нужен сам город, а трасса для переброски сил.

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