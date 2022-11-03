ВСУ сопротивляются, – в Генштабе рассказали о ситуации на Бахмутском направлении
Российские оккупанты и дальше пытаются захватить Бахмут. Вооруженные Силы Украины отражают атаки врага и успешно сопротивляются.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. Сообщает 24 канал.
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Оккупанты пытаются захватить Соледар
Он отметил, что "на Бахмутском направлении ситуация остается сложной, но контролируемой". Враг нанес авиационные удары по позициям наших войск в районах населенных пунктов Соледар и Бахмут, вел наступательные действия в районах 7 населенных пунктов.
Основные усилия украинских военных были сосредоточены на сдерживании противника в районах Берестово, Соледара и Бахмута. В Генштабе отмечают, что враг пытается захватить Соледар, чтобы продвинуться к Часовому Яру.
Противник пытается блокировать Бахмут с юга, северо-востока и захватить Соледар, чем создать благоприятные условия для продолжения наступления в направлении населенного пункта Часов Яр с целью дальнейшего полного блокирования Бахмута с запада. ВСУ сопротивляются, у нас все получается,
– подчеркнул Громов.
Напряженная ситуация в Донецкой области
- Ситуация в районе Бахмута Донецкой области одна из самых напряженных среди всех участков фронта. Однако оккупантам вряд ли удастся прорвать оборону Вооруженных Сил Украины.
- Глава Областной военной администрации Павел Кириленко подчеркнул, что украинская армия не собирается сдаваться, а наоборот – усиливает оборону.
- Как сообщают в Институте по изучению войны, вагнеровцы пытаются прорвать оборону наших военных возле Бахмута. Чтобы не подвергать местное население опасности, наши военные эвакуировали жителей Клещеевки, которая неподалеку от Бахмута.
- Украинский военный объяснил, почему оккупантам так важно захватить Бахмут. Оккупантам не нужен сам город, а трасса для переброски сил.
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