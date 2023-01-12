"Мобилизация" в Луганской области, "национализация" в Херсонской области и потери врага: главное из Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
В Украине по состоянию на 12 января продолжаются 323 сутки полномасштабного вторжения России. Самая тяжелая ситуация сейчас на Востоке.
Об актуальной информации на фронте сообщили в Генштабе ВСУ. Детальнее – читайте дальше.
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Враг продолжает обстреливать мирное население
По информации Генштаба, в течение суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов по Константиновке, Краматорску и Запорожье. Кроме того, захватчики совершили 4 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы, продолжает наступать на Бахмутском направлении. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Прасковьевка, Бахмут и Клещиевка.
Какая ситуация на других направлениях
- На Северском и Слобожанском направлениях под вражеские обстрелы попали районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Бачевск на Сумщине, а также Стрелка, Зеленое, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб Харьковской области.
- На Купянском направлении оккупанты обстреляли районы Синковки, Орлянки, Кисловки, Берестового, Ивановки и Богуславки в Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
- На Лиманском направлении под огневое влияние российских танков и артиллерии попали Грековка, Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.
- На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области.
- На Авдеевском направлении враг обстреливал Красногоровку, Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.
- На Новопавловском направлении под огневое влияние оккупантов попали Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
- В Запорожском направлении захватчики обстреливали районы населенных пунктов Времевка и Свободное Поле Донецкой области и Гуляйполе, Красное, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов и Каменское на Запорожье.
- В Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, минометные обстрелы подверглись пригороду и самому городу Херсону.
"Национализация" и "мобилизация" от оккупантов
Российские захватчики продолжают грабить местное население на временно захваченной территории Херсонской области. В одном из населенных пунктов Каховского района, оккупационные власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей, с последующей так называемой "национализацией".
Для восполнения потерь в живой силе, противник не прекращает мобилизацию мужского населения, в том числе, и на временно оккупированной территории Луганской области. Так, в городе Алчевске отмечено начало очередной волны мобилизации с 9 января 2023 года.
ВСУ уничтожают оккупантов и вражескую технику
Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Кроме того, наши воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
В течение суток украинские артиллеристы и ракетчики поразили:
- 3 пункта управления,
- 3 района сосредоточения живой силы и военной техники противника,
- вражеский зенитный ракетный комплекс С-300
- 3 склада боеприпасов.