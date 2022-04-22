В Генштабе ВСУ не исключают вероятность использования Приднестровья в войне с Украиной

В Генштабе ВСУ заявили, что личный состав отдельной группы российских войск в Приднестровье функционирует в повседневном режиме. Однако территорию могут использовать для агрессии против Украины.

Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 22 апреля. Вооруженные Силы Украины уже 58 суток героически противостоят российским захватчикам.

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В частности, в своде говорилось о Приднестровье.

Остается вероятность использования территории непризнанной республики для агрессии против Украины,

– отметили в Генштабе.

Также остается угроза ракетных ударов с территории Беларуси. Могут избивать по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины.

Кроме того, на границах с Украиной враг разворачивает системы радиоэлектронной разведки, а также проводит тренировки ПВО.

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