Не занимайтесь популизмом, – в Генштабе сделали заявление о 30 тысячах доплаты военным

В Украине ведутся дискуссии о решении парламента вернуть выплаты военным в 30 тысяч гривен. В Генштабе ВСУ отреагировали на общественные обсуждения.

В Генштабе ВСУ просят перестать заниматься популизмом и сконцентрироваться на обороне нашего государства. Там напомнили, что в настоящее время дополнительное денежное вознаграждение начисляется в зависимости от районов боевых действий и сложности задач, выполняемых бойцами.

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Дополнительные выплаты для военных в тылу – не начисляются

В частности, 100 тысяч гривен в месяц по-прежнему сохранены защитникам, воюющим непосредственно на переднем крае.

30 тысяч выплачивается военным, выполняющим задания в районах боевых действий, но не участвующих в боях с противником пропорционально времени выполнения, а также находящимся на боевом дежурстве и участвующим в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задания.

В то же время, если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются.

Вместе с тем, в Генштабе ВСУ напомнили, что с 1 февраля 2023 года всем военнослужащим минимальный размер денежного довольствия был повышен до 20 100 гривен.

Уверены, что в Вооруженных Силах Украины должна действовать справедливая система выплат, которая не будет создавать предпосылок к социальному напряжению в боевых подразделениях и с уважением относиться к воинам, которые рискуют собственной жизнью и здоровьем,

– добавили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, в Генштабе подчеркнули, что солдат, несущий службу и защищающий страну от агрессора, должен быть высоко мотивирован.

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