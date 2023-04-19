Не занимайтесь популизмом, – в Генштабе сделали заявление о 30 тысячах доплаты военным
Источник:Генштаб ВСУ
В Украине ведутся дискуссии о решении парламента вернуть выплаты военным в 30 тысяч гривен. В Генштабе ВСУ отреагировали на общественные обсуждения.
В Генштабе ВСУ просят перестать заниматься популизмом и сконцентрироваться на обороне нашего государства. Там напомнили, что в настоящее время дополнительное денежное вознаграждение начисляется в зависимости от районов боевых действий и сложности задач, выполняемых бойцами.
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Дополнительные выплаты для военных в тылу – не начисляются
В частности, 100 тысяч гривен в месяц по-прежнему сохранены защитникам, воюющим непосредственно на переднем крае.
30 тысяч выплачивается военным, выполняющим задания в районах боевых действий, но не участвующих в боях с противником пропорционально времени выполнения, а также находящимся на боевом дежурстве и участвующим в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задания.
В то же время, если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются.
Вместе с тем, в Генштабе ВСУ напомнили, что с 1 февраля 2023 года всем военнослужащим минимальный размер денежного довольствия был повышен до 20 100 гривен.
Уверены, что в Вооруженных Силах Украины должна действовать справедливая система выплат, которая не будет создавать предпосылок к социальному напряжению в боевых подразделениях и с уважением относиться к воинам, которые рискуют собственной жизнью и здоровьем,
– добавили в Генштабе ВСУ.
Кроме того, в Генштабе подчеркнули, что солдат, несущий службу и защищающий страну от агрессора, должен быть высоко мотивирован.
Что известно о доплатах военным
- С 1 февраля 2023 года в Украине отменили доплаты военным 30 тысяч гривен во время войны. Однако Верховная Рада 10 апреля проголосовала за то, чтобы вернуть военным доплаты в размере 30 тысяч гривен.
- После этого глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что поправка, проголосованная в Раде по возвращению надбавок военным, не гарантирует проведение выплат.
- 11 апреля в парламент внесли постановление, блокирующее возврат доплат в 30 тысяч гривен.