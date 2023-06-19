В Германии в самом большом парке развлечений вспыхнул масштабный пожар: жуткие кадры

В Германии вечером 19 июня вспыхнул мощный пожар в одном из самых больших развлекательных парков страны – Europa-Park. На момент возгорания в парке находились около 25 тысяч человек, которых пришлось эвакуировать.

Пока неизвестно, что вызвало возгорание в парке. Огонь до сих пор укротят спасатели.

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В немецком парке развлечений произошло масштабное возгорание

Очевидцы сообщают, что в крупнейшем тематическом парке Германии Europa-Park вспыхнул "большой пожар" после 2-3 громких взрывов. На видео, распространившихся в сети, отчетливо видно, как изнутри парка развлечений вырывается "огромный гриб" черного дыма.

В Германии вспыхнул пожар в парке развлечений / Видео с твитер-аккаунта @CerfiaFR

Шокированные посетители стояли в парке, наблюдая за пламенем издалека. Облако дыма распространилось над частью парка в австрийском стиле, а больше всего пострадал аттракцион "Алмазная пещера".

В результате пожара в парке развлечений эвакуировали 25 тысяч человек / Видео с твитер-аккаунта @DASTOBITOAST

Впоследствии немецкие правоохранители рассказали изданию Bild, что пожар вспыхнул около 16:40 по местному времени. В полиции заверили, что огонь тушат несколько команд пожарных и ликвидация огня находится под контролем.

Огонь пытались обуздать несколько команд спасателей / Видео с твитер-аккаунта @FredericDHaene

Кроме этого, сейчас известно, что 3 пожарных доставили в больницу с незначительными травмами. О пострадавших среди гражданских правоохранители не сообщали.

Далее представители Europa-Park в своем твиттере заявили тесно сотрудничают с ответственными органами власти и экстренными службами. Там также подчеркнули, что парк уже возобновит свою работу 20 июня.

Обратите внимание! Europa-Park – это огромный тематический парк, содержащий более 100 разнообразных развлечений в городе Руст в земле Баден-Вюртемберг в Германии. Парк развлечений впервые был открыт в 1975 году, а со временем там появлялись новые аттракционы и локации. В 2022 году этот парк посетило более 6 миллионов человек со всего мира, что является рекордом для Германии.

Следует отметить, что пожар в парке развлечений произошел не впервые. Во время предварительного пожара в 2018 году свидетели сообщали, что пламя достигало около 15 метров в высоту.

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