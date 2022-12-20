Какая сумма замороженных российских активов в Германии
Источник:T-Online
В результате санкций Евросоюза деньги российских олигархов заморожены в Германии. Кроме этого, они по закону о применении санкций вынуждены декларировать свои активы.
Соответствующую информацию сообщило федеральное правительство Германии. Оно ответило на запрос депутата Бундестага от Левой партии Кристиана Герке.
Читайте также Позиция Европы понемногу меняется, – эксперт об антироссийских санкциях
Что известно о российских активах в Германии
Согласно документу, в Германии заморожено около пяти миллиардов евро активов российских олигархов, что всего на полмиллиарда евро больше, чем в июле,
– говорится в сообщении.
То есть закон о применении санкций не сильно изменил количество активов. Хотя в случае их недекларации подсанкционным грозит штраф или заключение сроком до года.
Из 1000 человек отчитались 8
Стоит отметить, что с момента действия закона – то есть с августа по настоящее время только 8 человек выполнили требование закона. Они в общей сложности владеют активами на 577 миллионов евро. А под санкции Евросоюза попали более 1000 физических и 100 юридических лиц, имеющих активы в Германии.
Числа доказывают: обязательства по отчетности в законе о применении санкций – провал. Несколько месяцев олигархи вообще ничего не отчитывались. Потому что они знают, что следователи в Германии все равно в темноте. Кто чем владеет в Германии – это черный ящик,
– заявил Герке.
Следует отметить, что Евросоюз заморозил 68 миллиардов евро русских активов. Ориентировочно 50 миллиардов из них – заморожены в Бельгии, еще 5,5 – в Люксембурге, ориентировочно 33,8 – в Евросоюзе.
Кратко о санкциях против России
- Евросоюз ввел несколько пакетов санкций против России из-за войны в Украине.
- Уже 16 декабря в ЕС согласовали 9 пакет санкций. Он предусматривает ограничения в отношении 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом, запрещает экспортировать в Россию двигатели для авиации, а именно для дронов, а также предусматривает важные санкции против энергетического и горнодобывающего секторов.
- Кроме вышеупомянутого, в эти санкции входят и ограничения против наводчиков российских ракет. Речь идет о 29 сотрудниках секретного подразделения вооруженных сил России.