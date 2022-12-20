Какая сумма замороженных российских активов в Германии

В результате санкций Евросоюза деньги российских олигархов заморожены в Германии. Кроме этого, они по закону о применении санкций вынуждены декларировать свои активы.

Соответствующую информацию сообщило федеральное правительство Германии. Оно ответило на запрос депутата Бундестага от Левой партии Кристиана Герке.

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Что известно о российских активах в Германии

Согласно документу, в Германии заморожено около пяти миллиардов евро активов российских олигархов, что всего на полмиллиарда евро больше, чем в июле,

– говорится в сообщении.

То есть закон о применении санкций не сильно изменил количество активов. Хотя в случае их недекларации подсанкционным грозит штраф или заключение сроком до года.

Из 1000 человек отчитались 8

Стоит отметить, что с момента действия закона – то есть с августа по настоящее время только 8 человек выполнили требование закона. Они в общей сложности владеют активами на 577 миллионов евро. А под санкции Евросоюза попали более 1000 физических и 100 юридических лиц, имеющих активы в Германии.

Числа доказывают: обязательства по отчетности в законе о применении санкций – провал. Несколько месяцев олигархи вообще ничего не отчитывались. Потому что они знают, что следователи в Германии все равно в темноте. Кто чем владеет в Германии – это черный ящик,

– заявил Герке.

Следует отметить, что Евросоюз заморозил 68 миллиардов евро русских активов. Ориентировочно 50 миллиардов из них – заморожены в Бельгии, еще 5,5 – в Люксембурге, ориентировочно 33,8 – в Евросоюзе.

Кратко о санкциях против России