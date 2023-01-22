Не только обидные слова: в Германии напали на двух украинок

Россияне остаются собой даже тогда, когда вырываются в цивилизацию. В очередной раз они доказали это в Германии, на станции метро в Берлине.

Так, на станции Александерплац днем к двум украинкам 24 и 25 лет прицепились русскоязычные мужчины. Сначала они стали оскорблять женщин.

Интересно Взбешенная россиянка напала на украинцев и заявила, что ее зовут "Владимир Путин"

Не только оскорбительные слова

А потом применили и грубую силу. Как сообщили в немецкой полиции, выйдя из поезда, один из мужчин схватил 24-летнюю девушку за волосы и ударил ее по голове.

24-летняя девушка чувствовала головную боль, но за медицинской помощью не обращалась,

– сказал представитель полиции.

И только когда вмешался свидетель, трое мужчин скрылись с места преступления.

В издании сообщили, что после нападения на двух украинок берлинское агентство госбезопасности расследует обвинения в нанесении телесных повреждений и оскорблении.

За такое поведение возможны последствия

Отметим, что в Германии уже были случаи неадекватного поведения выходцев из России. Наверное, один из самых ярких из них – Юлия Прохорова, которая позволяла себе издеваться над украинскими беженцами. Делала она это постоянно, публично и громко, а свои поступки сама публиковала в тиктоке. Более того, ей хватило мозгов делать это, находясь в Германии нелегально.

Она надеялась, вероятно, дешевым прокремлевским хайпом собрать аудиторию из таких же неадекватов. Однако не учла, что в цивилизованном мире такое поведение осуждается. Поэтому она получила не только поклонников своего "творчества", но и депортацию обратно "на болота".