"Мира на условиях Путина не будет": в Германии отреагировали на заявления Кремля по переговорам

В Москве снова заговорили о готовности переговоров. Однако в Германии убеждены, что мир на условиях Кремля не прекратит страдания украинцев, поэтому невозможно.

Соответствующее заявление сделала министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, попытки Кремля навязать Так называемые мирные переговоры являются попыткой покорения украинцев, а не прекращения войны.

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Мира на условиях Путина не будет

Анналена Бербок подчеркнула, что продиктованный на условиях ракетных ударов и обстрелов украинских городов мир противоположен справедливому миру, а проведение переговоров в то время, когда часть территории Украины в оккупации противоречит международному праву. Кроме того, Бербок подчеркнула, что отсутствие войны не означает мир.

Мы не соглашаемся с тем, что Владимир Путин хочет навязать нам логику прошлых веков, согласно которой право сильнейшего имеет большее значение, чем международное право,

– подчеркнула Бербок.

Также глава МИД Германии подчеркнула, что сейчас важно продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, ведь каждый ничего не делает несет за это ответственность.

В России снова заговорили о переговорах