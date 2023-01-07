В Германии сообщили, когда состоится следующий "Рамштайн"
Источник:Минобороны Германии
В министерстве обороны Германии сообщили, когда состоится следующая встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
Следующая встреча министров обороны в контактной группе по обороне Украины состоится в немецком городе Рамштайн 20 января 2023 года.
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Встреча партнеров по обороне Украины состоится 20 января
Соответствующие данные минобороны ФРГ предоставило после телефонного разговора ФРГ Кристине Ламбрехт с министром обороны США Ллойдом Остином 6 января.
Главной темой разговора министров обороны стала текущая ситуация на фронте и оказание Украине военной помощи, в том числе бронетранспортеров и системы противовоздушной обороны Patriot.
Вместе с нашими союзниками мы еще раз демонстрируем, что мы едины в поддержке Украины, действуя как единое целое и тесную координацию. Вместе мы сильнее,
– заявила Кристине Ламбрехт.
Что известно о новом "Рамштайне"
- Директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай отметил, что от нового "Рамштайна" следует ожидать важных решений. По его мнению, во второй половине января будут положительные и хорошие новости.
- На встрече должны принять решение по обеспечению украинской армии, поскольку возобновление ресурсов, которые тратит Украина, очень остро стоит в повестке дня.
- 4 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в скором времени состоится следующее заседание в формате "Рамштайн" по вооруженной поддержке Украины. Тогда он подчеркнул, что оно будет очень важно для объявления новых решений.
- Кулеба также назвал типы вооружения, в которых сейчас больше всего нуждаются украинские военные. Прежде всего, это системы противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасы к ним.
- По его словам, Украина также рассчитывает получить дополнительные зенитные установки типа Gepard и Vulcan, переносные зенитно-ракетные комплексы типа Stinger, а также артиллерийские снаряды всех калибров.