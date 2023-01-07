В Германии сообщили, когда состоится следующий "Рамштайн"

В министерстве обороны Германии сообщили, когда состоится следующая встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Следующая встреча министров обороны в контактной группе по обороне Украины состоится в немецком городе Рамштайн 20 января 2023 года.

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Встреча партнеров по обороне Украины состоится 20 января

Соответствующие данные минобороны ФРГ предоставило после телефонного разговора ФРГ Кристине Ламбрехт с министром обороны США Ллойдом Остином 6 января.

Главной темой разговора министров обороны стала текущая ситуация на фронте и оказание Украине военной помощи, в том числе бронетранспортеров и системы противовоздушной обороны Patriot.

Вместе с нашими союзниками мы еще раз демонстрируем, что мы едины в поддержке Украины, действуя как единое целое и тесную координацию. Вместе мы сильнее,

– заявила Кристине Ламбрехт.

Что известно о новом "Рамштайне"