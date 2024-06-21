В Германии по подозрению в шпионаже задержали украинца в компании с россиянином

В Германии задержали трех мужчин по подозрению в шпионаже. Сообщается, что они шпионили за гражданином Украины.

Федеральная прокуратура Германии 21 сообщила, что в городе Франкфурт-на-Майне задержали трех граждан Украины, России и Армении.

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За кем шпионили подозреваемые

Сообщается, что мужчин Роберта А., Вардгеса И. и Армана С. подозревают в шпионаже в пользу иностранной секретной службы. Их обвиняют в сборе информации о человеке из Украины, который находился в Германии.

С этой целью 19 июня 2024 года они посетили кафе во Франкфурте-на-Майне, где должен был находиться человек, на которого они ориентировались",

– говорится в сообщении.

Мужчин уже задержали и взяли под арест по ходатайству прокуратуры. Других деталей о деле не сообщается.

Интересно, что в тот же день, 19 июня, в Болгарии тоже задержали украинца. его заподозрили в том, что он шпионил за крупнейшей ТЭС "Марица-Восток 2".

Мужчину обвинили в сборе сведений, составляющих государственную тайну, с целью предоставления их иностранному государству.

Также в начале июня во Франции задержали украинца, который хотел взорвать военную технику для ВСУ.