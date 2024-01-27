Пытался провезти 455 тысяч евро наличными: в Германии задержали украинца-пенсионера

Таможенники в аэропорту Мюнхена в Германии нашли у 66-летнего украинца почти 455 тысяч евро наличными. Мужчина пытался провезти деньги с собой за границу.

Известно, что инцидент произошел еще 19 ноября 2023 года. На входе в терминал мужчину остановили для проверки.

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Задержали с целым чемоданом денег

Украинец указал, что имеет при себе всего около 300 евро. Однако после проверки к пенсионеру подошел еще один человек и передал чемодан с ручной кладью.

Сотрудники таможни заметили это и попросили открыть чемодан.

После повторной проверки путешественника в переданной ручной клади обнаружили около 455 тысяч евро. Наличные деньги конфисковали, а против мужчины начали штрафное производство,

– заявили в таможне Мюнхена.

Пенсионер из Украины затруднился объяснить источники поступления средств. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Мари Мюллер.

Как оказалось, в чемодане были спрятаны толстые пачки купюр номиналом 20 и 50 евро на общую сумму 455 тысяч евро.



В Мюнхене у 66-летнего украинца нашли 455 тысяч евро наличными / Фото Полиция Германии

Известно, что таможенники конфисковали деньги. Следователи проводят расследование и пытаются проверить версию об отмывании денег, выяснить, кому принадлежат эти деньги и каково их происхождение.

"Если не удастся подтвердить происхождение денег, существует вероятность того, что все деньги будут конфискованы в пользу государства. Такое уже случалось раньше", – отметил представитель таможни Кристиан Шюттенкопф.

Украинская таможня фиксирует нарушения: что известно

В 2023 году таможни Государственной таможенной службы обнаружили 11 935 нарушений, на сумму 8, 9 миллиардов гривен. По стоимости, это почти втрое больше, чем было в 2022 году.

Кроме зафиксированных нарушений таможня в течение января-декабря 2023 года конфисковала товаров на сумму более 938 миллионов гривен.

В Главном таможенном управлении Мюнхена напомнили, что во время въезда из-за пределов Евросоюза нужно декларировать в письменном виде наличные деньги и драгоценности общей стоимостью от 10 тысяч евро.

Среди изъятых товаров были:

промышленные товары на 716 миллионов гривен;

продовольственные товары и сельхозпродукция на 88 миллионов гривен;

валюта более чем на 73 миллиона гривен;

транспортных средств на 61 миллион гривен.

В общей сложности таможни рассмотрели 3 493 дела, в результате чего были наложены штрафы на сумму 110 миллионов гривен, из которых 80 миллионов было взыскано в государственный бюджет.