Відомо, що інцидент стався ще 19 листопада 2023 року. На вході до термінала чоловіка зупинили для перевірки.

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Затримали з цілою валізою грошей

Українець вказав, що має при собі лише близько 300 євро. Однак після перевірки до пенсіонера підійшов ще один чоловік та передав йому валізу з ручною поклажею.

Співробітники митниці помітили це і попросили відкрити валізу.

Після повторної перевірки подорожувальника в переданій ручній поклажі виявили майже 455 тисяч євро. Готівку конфіскували, а проти чоловіка розпочали штрафне провадження,

– заявили у митниці Мюнхена.

Пенсіонер з України не зміг пояснити джерела надходження коштів. Про це повідомила речниця відомства Марі Мюллер.

Як виявилося, у валізі були сховані товсті пачки купюр номіналом 20 і 50 євро на загальну суму 455 тисяч євро.



У Мюнхені у 66-річного українця знайшли 455 тисяч євро готівкою / Фото Поліція Німеччини

Відомо, що митники конфіскували гроші. Наразі слідчі проводять розслідування та намагається перевірити версію про відмивання грошей, з'ясувати, кому належать ці гроші і яке їх походження.

"Якщо не вдасться підтвердити походження грошей, існує ймовірність того, що всі гроші будуть конфісковані на користь держави. Таке вже траплялося раніше", – зазначив представник митниці Крістіан Шюттенкопф.

Довідка! У Головному митному управлінні Мюнхена нагадали, що під час в'їзду з-за меж Євросоюзу потрібно декларувати письмово готівку й коштовності загальною вартістю від 10 тисяч євро.

Українська митниця фіксує порушення: що відомо

У 2023 році митниці Державної митної служби виявили 11 935 порушень, на суму 8,9 мільярда гривень. За вартістю, це майже втричі більше, ніж було у 2022 році.

Крім зафіксованих порушень митниця впродовж січня-грудня 2023 року конфіскувала товарів на суму понад 938 мільйонів гривень.

Серед вилучених товарів були:

промислові товари на 716 мільйонів гривень;

продовольчі товари та сільгосппродукція на 88 мільйонів гривень;

валюта на понад 73 мільйони гривень;

транспортні засоби на 61 мільйон гривень.

Загалом митниці розглянули 3 493 справи, у результаті чого було накладено штрафи на суму 110 мільйонів гривень, з яких 80 мільйонів було стягнуто до державного бюджету.