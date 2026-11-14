"Я выживу?": в Сумской области полицейский прикрыл собой 9-летнего мальчика во время удара со стороны России

В Глухове Сумской области российский дрон дважды нанес удар по жилому кварталу, где под завалами оказались женщина и ее 9-летний внук. Во время эвакуации в больницу беспилотник совершил атаку снова, и один из полицейских прикрыл ребенка своим телом.

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский.

Что известно о повторном ударе по Глухову?

Около 6:00 утра российские военные провели атаку дроном по жилому району Глухова в Сумской области. После удара среди руин дома полицейские Николай Савченко и Игорь Волошко нашли женщину и ее 9-летнего внука. Именно мальчик услышал правоохранителей и позвал их на помощь.

Полицейские начали оказывать пострадавшим помощь. Чтобы остановить кровотечение у женщины, один из правоохранителей наложил ей турникет. Однако вскоре поступило предупреждение об угрозе повторной атаки.

Правоохранители решили эвакуировать бабушку с внуком в больницу на служебном автомобиле. Они успели отъехать всего на несколько сотен метров, когда дрон начал снижаться.

В этот момент Николай Савченко прикрыл мальчика своим телом и продолжал его успокаивать. От повторного удара ранение также получил полицейский Игорь Волошко.

В Глухове полицейский прикрыл собой ребенка: смотрите видео

Несмотря на опасность, правоохранители посадили женщину с внуком в автомобиль и довезли их до больницы. По предварительной информации, угрозы жизни пострадавших нет.

Оккупанты сознательно наносят повторные удары по гражданским лицам, по детям, по тем, кто приезжает на помощь. Только с начала недели спасатели и полицейские совершили почти 700 выездов для ликвидации последствий российских обстрелов в регионах Украины. Удалось спасти 41 человека,

– подчеркнул Выговский.

Напомним, в Запорожье 13 ноября во время ликвидации последствий российского удара ипогиб сотрудник аварийно-спасательной службы а "Кобра". Трагедия произошла во время разбора завалов поврежденного жилого дома, когда на мужчину упала тяжелая бетонная плита.

По словам исполняющего обязанности главы Запорожской ОГА Михаила Семикина, спасатель демонтировал опасные конструкции здания, когда внезапно обрушился массивный элемент перекрытия. Чиновник подчеркнул, что люди, спасающие других, сами ежедневно подвергаются смертельной опасности.