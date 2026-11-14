"Я виживу?": на Сумщині поліцейський накрив собою 9-річного хлопчика під час удару Росії

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

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Що відомо про повторний удар по Глухову?

Близько 6:00 ранку російські військові атакували дроном житловий сектор Глухова на Сумщині. Після удару серед руїн будинку поліцейські Микола Савченко та Ігор Волошко знайшли жінку та її 9-річного онука. Саме хлопчик почув правоохоронців і покликав їх на допомогу.

Поліцейські почали надавати постраждалим допомогу. Щоб зупинити кровотечу в жінки, один із правоохоронців наклав їй турнікет. Однак невдовзі надійшло попередження про загрозу повторної атаки.

Правоохоронці вирішили евакуювати бабусю з онуком до лікарні службовим автомобілем. Вони встигли від'їхати лише на кілька сотень метрів, коли дрон почав знижуватися.

У цей момент Микола Савченко накрив хлопчика собою та продовжив його заспокоювати. Від повторного удару поранення також отримав поліцейський Ігор Волошко.

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У Глухові поліцейський прикрив собою дитину: дивіться відео

Попри небезпеку, правоохоронці посадили жінку з онуком до автомобіля та довезли їх до лікарні. За попередньою інформацією, загрози життю постраждалих немає.

Окупанти свідомо завдають повторних ударів по цивільних, по дітях, по тих, хто приїжджає на порятунок. Лише від початку тижня рятувальники й поліцейські здійснили майже 700 виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів по регіонах України. Вдалося врятувати 41 людину– наголосив Вигівський.

Нагадаємо, у Запоріжжі 13 листопада під час ліквідації наслідків російського удару загинув співробітник аварійно-рятувальної служби "Кобра". Трагедія сталася під час розбору завалів пошкодженого житлового будинку, коли на чоловіка впала важка бетонна плита.

За словами виконувача обов'язків голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна, рятувальник демонтував небезпечні конструкції споруди, коли раптово обвалився масивний елемент перекриття. Посадовець наголосив, що люди, які рятують інших, самі щодня наражаються на смертельну небезпеку.