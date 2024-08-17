Россияне публикуют видео, сделанные сразу после удара по мосту через Сейм в поселке Глушково

Россияне заявили, что ВСУ якобы уничтожили важный для российской армии мост в поселке Глушково в Курской области, через который Россия перебрасывала боекомплекты и провизию оккупантам. В сети показали вероятные последствия атаки.

В российских СМИ начали распространять информацию о разрушении моста в пятницу, 16 августа. На опубликованных видео утверждают о прилете нескольких ракет, пишет 24 Канал.

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РосСМИ опубликовали кадры уничтоженного моста в Глушковом

Россияне жалуются, что из-за повреждения моста примерно 700 оккупантов могли оказаться в окружении.

Часть Глушковского района сейчас отрезана – это Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Эвакуировать мирное население теперь можно только водой,

– писали росСМИ.

Там утверждают, что ВСУ якобы выпустили по переправе несколько американских ракет Himars. По их словам, этим не обошлось – впоследствии был еще один прилет, в результате которого обвалился один из пролетов.

Россияне показали уничтоженный мост в Глушково: смотрите видео

На видео утверждают, что по мосту якобы прилетело 4 ракеты. Переправа действительно получила серьезные повреждения.

В росСМИ показали повреждения моста: смотрите видео