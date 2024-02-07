В Голосеевском районе из-под завалов достали двух собак: одна из них погибла
Россияне 7 февраля в очередной раз массированно атаковали Украину – в частности, под ударом оказалась многоэтажка в Голосеевском районе. Отмечается, что среди пострадавших есть и животные.
К сожалению, в Киеве известно и о раненых среди людей. Мэр города Виталий Кличко в 11:37 сообщил, что пострадали по меньшей мере 32 человека, еще 4 – погибли.
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Пострадали собаки
Утром 7 февраля россияне нанесли циничный удар по 18-этажному дому в Голосеевском районе Киева. Спасатели прибыли на место для ликвидации завалов. Кроме людей, спасатели обнаружили под обломками и двух собак.
Одной из животных все же удалось выжить. Местные и очевидцы успокаивают песика, который испугался взрывов.
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К сожалению, другое животное погибло. В сети распространяют видео, на котором мужчина прощается со своим погибшим четвероногим другом.
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Что известно об обстреле Киева
- В результате атаки по Киеву, в Голосеевском районе зафиксировали возгорание в многоквартирном доме. Сообщается, что загорелось с 10 по 15 этажи. Кроме этого вспыхнули автомобили и помещения СТО, повреждены электросети.
- Кроме этого в столице были повреждены две высоковольтные линии в Днепровском районе. По состоянию на 12:21 энергетики ДТЭК запитали всех жителей – то есть 29 100 семей. Дома подключили по резервным схемам питания, чтобы как можно быстрее вернуть свет киевлянам.
- Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что силы ПВО уничтожили около 20 ракет на подлете к Киеву. Он отметил, что ракеты заходили на столицу несколькими волнами с разных направлений. В целом по Украине удалось уничтожить 44 воздушных целей врага: 29 ракет, а также 15 ударных БпЛА.