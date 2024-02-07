В Голосеевском районе из-под завалов достали двух собак: одна из них погибла

Россияне 7 февраля в очередной раз массированно атаковали Украину – в частности, под ударом оказалась многоэтажка в Голосеевском районе. Отмечается, что среди пострадавших есть и животные.

К сожалению, в Киеве известно и о раненых среди людей. Мэр города Виталий Кличко в 11:37 сообщил, что пострадали по меньшей мере 32 человека, еще 4 – погибли.

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Пострадали собаки

Утром 7 февраля россияне нанесли циничный удар по 18-этажному дому в Голосеевском районе Киева. Спасатели прибыли на место для ликвидации завалов. Кроме людей, спасатели обнаружили под обломками и двух собак.

Одной из животных все же удалось выжить. Местные и очевидцы успокаивают песика, который испугался взрывов.

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К сожалению, другое животное погибло. В сети распространяют видео, на котором мужчина прощается со своим погибшим четвероногим другом.

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