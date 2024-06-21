Семеро детей заблудились в горах во время спуска с Говерлы

В Карпатах заблудились девять туристов. Из них семеро были детьми.

Инцидент произошел, когда туристы спускались с Говерлы. В конце мая подобный случай произошел на горе Дземброня.

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Что известно о туристах, которые заблудились, спускаясь с Говерлы

Туристы не сориентировались на местности и нуждались в помощи чрезвычайников,

– рассказали в ГСЧС.

Спасатели нашли туристов и сопровождали их до одной из учебно-спортивных баз. Оттуда дети и взрослые направились к месту, где остановились.

Как не заблудиться в горах

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям объяснила, что перед походом в горы советует туристам установить мобильное приложение "Спасение в горах", в котором можно:

зарегистрировать туристическое путешествие;

сообщить горные поисково-спасательные подразделения ГСЧС Украины об угрозе жизни или здоровью.

Кроме того, сообщения от приложения включают координаты места вашего пребывания. Прежде всего спасатели советуют отправить сообщение, чтобы они смогли быстрее найти вас в горах.

Однако спасатели предупреждали, что нельзя сворачивать окно приложения при определении координат.

Если экран смартфона выключится раньше, чем будут определены координаты – разблокируйте его. Определение координат возобновится. При невозможности определить координаты или отправить сообщение оцените ситуацию и определите место с более благоприятными условиями. Достаньте телефон и попробуйте еще раз. Оптимальные условия для прохождения радиосигнала – на открытой местности,

– объяснили спасатели.

Также в ГСЧС традиционно призывают перед походом в горы обязательно ознакомиться с маршрутом и подготовиться к походу.