В городе Самар на Днепропетровщине прогремели повторные взрывы

Утром в пятницу, 27 июня, в Днепропетровской области слышали взрывы. Так, громко было в городе Самар.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Лысака, главу ОВА.

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Взрывы в городе Самар

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Сергей Лысак в 11:13 сообщил, что в городе Самар Днепропетровской области прогремели взрывы. Он отметил, что проинформирует о деталях позже.

"Не покидайте безопасных мест. Дождитесь отбоя воздушной тревоги", – обратился к жителям региона глава ОВА.

Отметим, что буквально 10 минут перед этим в Днепре были слышны звуки взрывов. Тогда Воздушные силы сообщали о скоростной цели на город.

Отметим, что расстояние между городом Днепр и городом Самар до 30 километров.

Повторные взрывы

Добавим, что в 11:19 в ВС снова сообщали о движении скоростной цели на Днепр. Через минуту военные также информировали об опасности и для города Самар.

Известно, что в Днепре раздались повторные звуки взрыва.

Самар. Опять взрыв. Угроза продолжается. Будьте в безопасном месте,

– сообщил Лысак в 11:25.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.