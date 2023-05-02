В Госдепе США достойно ответили пропагандистам, спросившим о взрывах в Крыму и под Брянском

Российские пропагандисты продолжают манипулировать: пытаются вместо амплуа убий, создать образ жертвы. Но в мире отлично понимают, кто агрессор.

Да, во время недавнего брифинга спикер Госдепа США Ведант Патель ответил на упреки российских пропагандистов по поводу взрывов в оккупированном Крыму и Брянской области.

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Детали спора с пропагандистами

Российское прокремлевское агентство РИА Новости спросило Пателя о позиции Госдепа по поводу "последних атак беспилотников" в Брянской области и в оккупированном Севастополе, обвинив в этом Украину.

Пропагандисты поинтересовались, не думает ли администрация Белого дома, что "такого рода атаки могут привести к очередному витку эскалации".

На что Патель заявил, что право на ответ по "операциям, которые решили провести", он оставляет за Украиной. И подчеркнул: США продолжат принимать меры, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Думаю, для всех нас здесь очень, очень важно помнить: есть одна страна, которая начала военное вторжение – и это Россия, пытающаяся захватить Украину, стереть ее границы, стереть ее национальную идентичность. И что США собираются делать, так это продолжать поддержку наших украинских партнеров,

– четко заявил спикер Госдепа.

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