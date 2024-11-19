В Госдепе США впервые официально подтвердили разрешение Байдена на удары ATACMS вглубь России

Госдеп США в первый раз официально прокомментировал разрешение Джо Байдена на удары ATACMS по России. В частности, разрешение подтвердил Брайан Николс.

24 Канал пишет, что помощник государственного секретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил разрешение США в интервью изданию O Globo.

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Что заявил Николс о разрешении бить по России

Помощник Энтони Блинкена заявил, что действительно Джо Байден позволил Украине бить американскими ракетами ATACMS вглубь территории России.

По словам Брайана Николса, разрешение будет означать, что Украина сможет лучше защищать себя, а России даст понять, что ее стремление захватить Украину не будет успешным.

Также чиновник предположил, что таким образом Россия может решить начать мирные переговоры или даже вообще выйти с украинской территории.

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Кстати, помощник Энтони Блинкена заявил, что на саммите G20 будет четкий призыв к прекращению войны в Украине. Однако пока неизвестно, упомянут ли об этом в итоговой декларации лидеров.