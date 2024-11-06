В Гостомеле разворовали миллионы на восстановлении разрушенных россиянами жилых домов, – полиция

В Гостомеле пятерым фигурантам сообщили о подозрении из-за вероятного хищения средств на восстановление разрушенного врагом жилья. Ведь местные люди завершали восстанавливать дома за свой счет.

Только по нескольким договорам подозреваемые завладели 600 тысячами гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Что известно о хищении денег в Гостомеле

Правоохранители подозревают в афере:

экс-заместителя председателя Гостомельской поселковой военно-гражданской администрации,

бывшего начальника отдела,

трех работников.

Как установили оперативники Департамента стратегических расследований и следователи следственного управления Главного управления полиции в Киевской области, организатором финансовой аферы оказалась в то время руководитель отдела. Для воплощения преступного плана она заручилась поддержкой непосредственного руководителя и еще нескольких работников,

– рассказали правоохранители.

Они установили, что администрация заключила с фиктивным предприятием ряд договоров. Согласно им, подрядчик должен был реставрировать десятки поврежденных российской армией домов – заменить крышу, окна, фасад.

Однако, по данным полиции, у фигурантов дела был свой план. В частности, они:

используя служебные полномочия, вносили в акты выполненных работ сведения об их объемах и стоимости, которые не соответствовали действительности;

далее – лично подписывали документы.

В результате таких действий пострадавшие владельцы частных домов заканчивали восстановительные работы за свой счет.

На сегодня только по шести соглашениям, заключенных с февраля по май 2023 года, сумма подтвержденных экспертизой убытков составляет 650 тысяч гривен,

– рассказали в полиции.

Они добавили, что провели обыски в офисах и по месту жительства фигурантов в Киеве и в области. Там изъяли 150 тысяч долларов, служебную документацию финансово-хозяйственной деятельности, печати, компьютерную технику, автомобили, мобильные телефоны и "черновые" записи.

На основании доказательств, всем пятерым фигурантам дела следователи сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 о присвоении, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в составе организованной преступной группы уголовного кодекса Украины.

По этой статье фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.