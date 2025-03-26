В ГПСУ отрицают срывы в поставках боеприпасов по контрактам на 23 миллиарда гривен

В Государственной пограничной службе заявляют о постоянном контроле над процессом поставок в рамках делегирования закупок для ВСУ: дебиторская задолженность с нарушением сроков выполнения с компанией "PHU Lechmar" на 1,7 миллиарда гривен не касается контракта от МОУ на 23 миллиарда.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Госпогранслужбы, полковника Андрея Демченко в комментарии "Украинской правде".

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Непоставленная в определенные сроки продукция на сумму почти 1,7 миллиарда гривен просрочена на месяц и должна была быть поставлена в конце февраля этого года. Однако это связано с форс-мажорными обстоятельствами, что подтверждено уполномоченными на то органами, предусмотрено условиями контракта, и которые могут возникать во время выполнения контрактов. При этом, в данном случае это не касается поставки боеприпасов, а также к контрактам на сумму в 23 миллиарда гривен,

– заявил Демченко.

Представитель ГПСУ говорит, что тему 23 миллиардов гривен, делегированных Государственной пограничной службе для закупки боеприпасов для нужд ВСУ, продолжают использовать для манипуляций. В частности, сейчас, используя данные от ГПСУ, полученные и обнародованные народным депутатом Ярославом Железняком, искажается информация, по поставкам и поставщикам, добавляет представитель пограничников.

Вспоминая ответ ГПСУ нардепу, Демченко отметил: указанная там дебиторская задолженность по государственным контрактам заключенным ГПСУ с поставщиком "PHU Lechmar" Sp.z.o.o. в 2024 году составляет 26,5 миллиарда гривен. Собственно дебиторская задолженность это срок от оплаты за продукцию до поставки в определенные контрактом сроки. Манипулятивно говорить, что этот срок привел к дебиторской задолженности, отмечает спикер.

Демченко напомнил, что кроме делегирования закупки на 23 миллиарда в 2024 году Государственной пограничной службе Украины выделяли также суммы на 5,8 миллиарда и 31,1 миллиарда. Совокупно это – почти 60 миллиардов гривен. Учитывая дебиторскую задолженность в 26,5 миллиарда гривен, Вооруженным силам Украины уже передано закупленных средств на остальную сумму.

По дебиторской задолженности в 26,5 миллиарда гривен. Отмечу, что 23 миллиарда из них, это делегирование на закупку в конце ноября 2024 года, оплата по контрактам была осуществлена в конце декабря 2024 года, сроки поставок не вышли и предусмотрены в течение года. То есть по сумме в 23 миллиарда гривен просроченной дебиторской задолженности в настоящее время нет. Остальная сумма дебиторской задолженности касается предыдущих делегирования на закупку и по части средств сроки поставок еще не вышли.

В свою очередь ГНСУ постоянно осуществляет контроль за состоянием погашения дебиторской задолженности и обеспечивает претензионную работу в случае нарушения контрагентами обязательств по контрактам,

– подчеркнул Демченко.