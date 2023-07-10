Недетский конфликт: в Полтавской области подросток ножом порезал мальчика
Источник:Мирослав Носа
В Полтавской области в Градижске подросток порезал 12-летнего мальчика ножом. Ребенка немедленно доставили в больницу.
В сети распространяют кадры инцидента с детьми. Видео с камер видеонаблюдения опубликовал на своей фейсбук-странице глава Градижской общины Мирослав Носа.
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Что случилось
По предварительной информации, событие произошло 9 июля, около 18:00 в поселке Градижск Кременчугского района.
На видео видно конфликт детей на детской площадке, который вскоре закончился поножовщиной: 14-летний парень в красной олимпийке ударил ножом парня в возрасте 12 лет. Ребенок выжил, однако его экстренно госпитализировали в больницу.
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Полиция установила всех причастных к конфликту
Работники полиции Кременчугского райуправления выясняют все обстоятельства конфликта между малолетними жителями Градижска.
Причины и обстоятельства выясняет следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские под процессуальным руководством Глобинской окружной прокуратуры,
– сообщили в полиции.
Правоохранители уже установили причастных к правонарушению детей. Ими оказались двое ребят 2009 и 2010 годов рождения, проживающих в Градижской общине.