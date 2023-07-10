У мережі розповсюджують кадри інциденту з дітьми. Відео з камер відеоспостереження опублікував на своїй фейсбук-сторінці голова Градизької громади Мирослав Носа.

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Що трапилось

За попередньою інформацією, подія сталася 9 липня, близько 18:00 в селищі Градизьк Кременчуцького району.

На відео видно конфлікт дітей на дитячому майданчику, який незабаром закінчився різаниною: 14-річний хлопчина в червоній олімпійці вдарив ножем хлопця у віці 12 років. Дитина вижила, проте її екстрено госпіталізували до лікарні.

Що показали камери спостереження: відео 18+

Поліція встановила всіх причетних до конфлікту

Працівники поліції Кременчуцького райуправління з'ясовують всі обставини конфлікту між малолітніми мешканцями Градизька.

Причини та обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури,

– повідомили в поліції.

Правоохоронці вже встановили причетних до правопорушення дітей. Ними виявилися двоє хлопців 2009 та 2010 років народження, які проживають у Градизькій громаді.