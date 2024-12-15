В Грозном в Чечне слышали взрывы: город могли атаковать дроны

В сети пишут о как минимум четырех взрывах в Грозном, региональной столице Чечни. Город, вероятно, атаковали ударные дроны. Сообщается о падении двух беспилотников в районе города.

Сообщений о разрушениях или жертвах не поступало. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

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Что известно о ситуации в Грозном

Жители Грозного сообщают о как минимум 4 взрывах в городе. Местные СМИ сообщают об атаке дронов и публикуют видео атаки.

По словам очевидцев, взрывы прогремели около 7:45 по местному времени (6:45 по Киеву). Перед взрывом жители слышали звук беспилотника, а впоследствии СМИ опубликовали и видео, вероятно, с одним из них.

СМИ сообщают, что 2 беспилотника упали в районе города.

Беспилотник, вероятно, атакует Грозный в Чечне: смотрите видео

Напомним, беспилотники далеко не впервые атакуют Грозный. В ночь на 12 декабря в Грозном прогремели мощные взрывы. Могло прилететь по спецполку МВД. Тогда в сети сообщили о по меньшей мере 6 пострадавших.