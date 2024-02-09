На рынке в Грузии произошла стрельба: есть погибшие

В Грузии в городе Рустави на рынке произошла стрельба. К сожалению, есть погибшие.

Кроме того, также известно о пострадавших. Нападавшего уже задержали правоохранители.

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Что известно о стрельбе

Правоохранители получили сообщение, что неизвестный мужчина устроил стрельбу в городе Рустави. Инцидент произошел в мясном отделе рынка "Стамбул".

Правоохранители сразу прибыли на место событий и оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний мужчина. К сожалению, известно о 4 погибших, среди которых – дядя нападающего, который работал на рынке. Также ранения получил двоюродный брат злоумышленника – сейчас его госпитализировали.

Что стало причиной стрельбы – пока неизвестно. Правоохранители выясняют все детали смертельной стрельбы.

В Грузии на рынке произошла стрельба: смотрите видео

Стоит добавить, что массовые стрельбы в Грузии – довольно редкое явление, поэтому этот инцидент получил особую огласку в сети.

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