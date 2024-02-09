На рынке в Грузии произошла стрельба: есть погибшие
Источник:МВД Грузии
В Грузии в городе Рустави на рынке произошла стрельба. К сожалению, есть погибшие.
Кроме того, также известно о пострадавших. Нападавшего уже задержали правоохранители.
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Что известно о стрельбе
Правоохранители получили сообщение, что неизвестный мужчина устроил стрельбу в городе Рустави. Инцидент произошел в мясном отделе рынка "Стамбул".
Правоохранители сразу прибыли на место событий и оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний мужчина. К сожалению, известно о 4 погибших, среди которых – дядя нападающего, который работал на рынке. Также ранения получил двоюродный брат злоумышленника – сейчас его госпитализировали.
Что стало причиной стрельбы – пока неизвестно. Правоохранители выясняют все детали смертельной стрельбы.
В Грузии на рынке произошла стрельба: смотрите видео
Стоит добавить, что массовые стрельбы в Грузии – довольно редкое явление, поэтому этот инцидент получил особую огласку в сети.
В Грузии заявили, что обнаружили взрывчатку
- Служба государственной безопасности Грузии 5 февраля заявила, что обнаружила грузовик с 6 взрывными устройствами, которые якобы везли из Одессы в Воронеж для "осуществления терактов".
- Грузинская спецслужба утверждала, мол, автомобиль перевез взрывчатку из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию. В Грузии автомобиль оказался 19 января. Там якобы взрывчатку разделили: 3 взрывных устройства якобы попытались вывезти в Воронеж, а 3 – оставили в Грузии. Спецслужба заявила, что к этому инциденту якобы причастны 7 граждан Грузии, 3 граждан Украины и 2 гражданина Армении. Организатором этой схемы в Грузии назвали гражданина Украины Андрея Шарашидзе.
- На инцидент отреагировали в посольстве Украины в Грузии. В дипучреждении призвали не политизировать дело, а также заявили о готовности сотрудничать на разных уровнях.