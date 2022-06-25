В ГУР оценили вероятность нападения Беларуси и объяснили, почему она побоится действовать сама

Белорусские войска могут атаковать Украину только в составе российско-белорусской группировки. В ГУР говорят, сейчас ударных сил нет, однако Россия может вернуть свои войска снова в Беларусь.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. Он отметил, что у Беларуси возникла "интересная ситуация".

Тем временем Российские самолеты ночью наносили ракетные удары по Украине с территории Беларуси.

Белорусы сразу начали обучение после вывода войск России

Если сделать оценку тех мероприятий, которые сегодня проводят вооруженные силы Беларуси, то получается очень интересная ситуация. Сразу после того, как российские войска были выведены с территории Беларуси, вооруженные силы республики начали активные меры оперативной и боевой подготовки,

– объяснил Скибицкий.

Белорусы значительно усилили свое присутствие возле украинских границ: сейчас там 7 батальонов на ротационной основе. В ГУР говорят, что даже в документах Союзного государства прописано, что действовать они должны по периметру собственных границ.

В Беларуси – до сих пор присутствуют российские войска

Однако до сих пор в Беларуси остаются российские войска, говорится прежде всего об авиационном компоненте. Самолеты Су-34, Су-30 постоянно наносят удары по северным регионам Украины. Также остался один дивизион ракетного комплекса "Искандер" и ПВО.

В разведке утверждают, что российские войска участвуют в учении белорусской армии. Речь в основном о белорусских силах спецназначения.

Они отрабатывают соответствующее применение этих спецподразделений с территории Беларуси на территории Украины. И, соответственно, они изучают район возможных боевых действий,

– заметил Скибицкий.

Россияне могут готовить ДРГ

Угроза в том, что могут готовиться диверсионно-разведывательные группы. Пока создания ударной группировки не наблюдают. Вместе с тем, говорят в ГУР, россияне в марте вышли с территории Беларуси и были переброшены на Восток Украины, так что они вполне могут вернуться, а на это нужно время.

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Угроза наступления из Беларуси: последние новости

По информации белорусских телеграм-каналов, россияне начали вывозить из Беларуси боеприпасы.

В ГУР сообщали ранее, что, для того чтобы втянуть белорусов в войну, российские спецслужбы планируют подрыв домов в Мозыре.

В разведке говорят, что масштабные ракетные удары 25 июня по украинской территории являются именно попыткой втянуть Беларусь в войну против Украины.

Смотрите в видео о масштабных ракетных обстрелах Житомирщины

Скибицкий объяснил, что вступление в войну является очень угрожающим для режима Лукашенко. Это – крах на международной арене и полный контроль над Беларусью Россией.