Буданов якобы говорил, что Украины может не стать: в ГУР сделали заявление

СМИ распространяли якобы заявление Кирилла Буданова с закрытого заседания Верховной Рады об "угрозе существования для Украины, если не будет переговоров". Эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Что сказали в ГУР о якобы словах Буданова о переговорах

В ГУР отметили, что распространенная в средствах массовой информации якобы цитата начальника ведомства Кирилла Буданова из закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины не соответствует действительности.

Призываем всех представителей медиа не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут искажать в своих интересах, используя для этого журналистов,

– говорится в заметке.

В разведке также подчеркнули, что распространение любых сообщений о том, что якобы обсуждается на официальных совещаниях с грифом секретно с участием военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах.

"Украина продолжает вооруженную борьбу за независимость - война с Россией продолжается. Информационное измерение войны также имеет критически важное значение. Напоминаем о военном положении на всей территории нашего государства", – объяснили в ГУР.