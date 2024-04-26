В ГУР показали, как уничтожили вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве - динамическое видео
26 апреля 2024, 14:41Читати новину українською
Украинская разведка уничтожила российский многоцелевой вертолет Ка-32, который использовался для логистики и эвакуации на аэродроме "Остафьево" в Москве.
Вражеский вертолет Ка-32 сожгли на аэродроме в Москве.
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Аэродром принадлежит мо рф и эксплуатируется совместно с предприятием "газпромавиа", что входит в структуру ОАО "газпром".
Уничтоженная единица авиационной техники использовалась государством-агрессором в интересах московского авиационного центра, в частности – для поддержки операций российской оккупационной армии.