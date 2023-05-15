Кто причастен к падению российской авиации в Брянской области: в ГУР назвали имя
В субботу, 13 мая, в Брянской области России произошел настоящий "самолетопад". В этот день армия окупантов потеряла истребители Су-34, Су-35 и три вертолета.
Это событие в эфире телемарафона прокомментировал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Он рассказал, кто мог быть причастен к ликвидации российской авиации.
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О ком говорится
В первую очередь, к этой ситуации приложился сам Путин, когда начал полномасштабное вторжение в Украину. Не было бы этого вторжения
– не падали бы самолеты,
– подчеркнул Юсов.
Представитель разведки добавил, что можно и дальше распространять аллегории о нарушении норм пожарной безопасности и курения. По его словам, пилоты, возможно, курили сигареты в самих кабинах вертолетов.
"Есть официальные заявления о том, что ответственность за это несут российские средства противовоздушной обороны. Главное, что они (самолеты – 24 Канал ) падают и будут падать дальше", – сказал представитель ГУР.
Напомним, что российская пропаганда уже начала разгонять информацию, что к падению причастны российские партизаны. Более того, в Брянской области якобы уже начали на них охоту.
Что предшествовало
- В российском городе Клинцы, что в Брянской области, после обеда 13 мая упал российский вертолет Ми-8. На видео, опубликованном в сети, можно увидеть, что вертолет несколько минут кружился в небе, прежде чем упасть в частном секторе. Пилоты Ми-8 погибли.
- Впоследствии в телеграмм-каналах сообщили о падении еще одного вертолета – в поселке Сурецкий Муравей Клинцевского района. Во время его падения обломками повреждены крыши построек. Экипаж погиб. Есть и пострадавшая – 51-летняя женщина, находившаяся на улице во время падения воздушного судна.
- Более того, в этот же день разбился славный российский истребитель Су-34 и тоже в Брянской области. Падая, он оставил шлейф черного дыма. Экипаж самолета погиб. Также в Брянской области упал еще и Су-35.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат 15 мая рассказал, что судьба 3 вертолета, кружившего над Брянской областью, остается неизвестной. Вероятнее всего, его также ликвидировало собственная ПВО.