В ГУР рассказали, использовали ли авиатранспорт во время предыдущих обменов пленными

В контексте того, что Россия распространила информацию о том, что на борту военно-транспортного самолета Ил-76, который упал в Белгородской области, находились украинские военнопленные, в ГУР МО рассказали, использовался ли авиатранспорт во время предыдущих обменов пленными.

В частности, представитель ГУР Андрей Юсов в эфире Радио Свобода отметил, что такие случаи были на практике, но не всегда. Более того, в этих случаях россияне об этом предупреждали украинскую сторону.

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Мы можем констатировать, что этот авиатранспорт использовался во время ряда предыдущих обменов, но не всегда,

– отметил Юсов.

По его словам, во время большого обмена в прошлый раз, когда в Украину вернулись 230 украинских защитников, использовалось авиасообщение.

"Тогда Россия заранее сообщила Украине о том, что борт будет осуществлять посадку и, что на борту находятся пленные и запросила режим тишины", – отметил он.

Россия не делала запросов на режим тишины

Представитель ГУР отметил, что все обмены пленными проходят официально. Однако на этот раз государство-агрессор подобных запросов, ни письменных, ни устных не делало.

Кроме того, Юсов обратил внимание на важный момент. Так, со слов российской стороны следует, что большой военный самолет был загружен лишь на треть. Кроме этого, рядом с ИЛом в воздушном пространстве находились и другие самолеты – АН-26 и АН-72. Все эти обстоятельства требуют изучения.

Представитель разведки подчеркнул: за безопасность военнопленных ответственное государство, которое их удерживает.

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К слову, ранее в Главном управлении разведки рассказали, что на борт этого самолета должны были сесть VIP-представители военно-политического руководства России. Однако в последний момент фсб приказала им использовать другие виды транспорта.

Падение Ил-76: главное