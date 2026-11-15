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24 Канал Новости Украины "Укажи пальцем на этих черных": в ГУР рассказали, как россияне подставляют африканцев
15 ноября, 09:55
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"Укажи пальцем на этих черных": в ГУР рассказали, как россияне подставляют африканцев

Татьяна Бабич

Российские оккупанты используют наемников из Африки, чтобы отводить удары украинских беспилотников от своих позиций. Командир захватчиков приказал указывать пальцем на иностранцев, чтобы дроны летели в их укрытия.

Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, очередное доказательство циничного отношения захватчиков к иностранцам было зафиксировано в радиоперехвате разговора военнослужащих 336-го полка морской пехоты России.

Каковы подробности?

Глава подразделения давал инструкции другому захватчику относительно поведения во время воздушных атак.

В записи, полученной военными разведчиками, оккупант призывает подчиненного направлять операторов украинских дронов на укрытия, где дислоцируются наемники. За счет такой тактики враг пытается сохранить собственный личный состав и вывести из-под огня основные силы.

Там, Перняк, смотри – если еще раз прилетит, ты пальцем на этих черных укажи, пусть над ними лучше летит,
– посоветовал захватчик.

В разведке отмечают, что в оккупационной армии иностранцев расценивают исключительно как расходный материал.

Единственной возможностью сохранить жизнь для таких военных остается добровольная сдача в плен через Telegram-бот украинского государственного проекта "Хочу жить".

Россияне подставляют африканцев: слушайте перехваченные разговоры врага

Системное использование иностранцев в качестве живого щита

Практика пренебрежения жизнями наемников в рядах захватчиков приобрела системный характер на различных участках линии боевого столкновения. Российское командование регулярно привлекает выходцев из стран Африки и Азии к пехотным штурмам без надлежащей подготовки и знания языка.

Как уже сообщалось на нашем сайте, военные 39-й мотострелковой бригады армии России используют завербованных африканцев в качестве живого щита в зоне боевых действий. Их посылают впереди основных отрядов для обнаружения замаскированных мин и огневых точек.

По данным военной разведки, осенью 2026 года Россия завербовала в армию более 5400 граждан из 43 африканских государств. Иностранцев заманивают обещаниями трудоустройства в гражданской сфере, после чего у них отбирают средства связи, документы и отправляют на передовую.