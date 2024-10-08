В Харькове – несколько прилетов после атаки: вспыхнул пожар, поврежден гражданский объект

Российские военные 8 октября в очередной раз ударили по Харькову. Оккупанты атаковали гражданское предприятие в одном из районов города, но тревогу на Харьковщине не объявляли.

Об этом сообщили председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов. Сейчас данные о пострадавших не поступали, а вся информация проверяется.

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Россияне нанесли удар по Харькову

Около 10:40 в Харькове слышали мощный взрыв. Воздушную тревогу в городе не объявляли, а Воздушные силы не предупреждали об угрозе для Харьковщины, хотя в это время российские захватчики осуществляли пуски УАБов в направлении Сумской и Донецкой областей.



Тревогу на Харьковщине не объявляли / Скриншот

Около 10:42 Игорь Терехов заявил, что в Харькове, по предварительной информации, зафиксировали прилет. Других данных он не раскрыл, а лишь добавил, что информация уточняется.

Через несколько минут Олег Синегубов добавил, что зафиксировано, по предварительным данным, прилет управляемой авиабомбы в Индустриальном районе Харькова. Враг цинично ударил по гражданскому предприятию.

По предварительной информации, повреждено гражданское производство. Данные проверяются,

– сообщил Синегубов.

О 11:16 Терехов уточнил, что прилет был не один, а несколько. Пока точно неизвестно, каким именно оружием ударил враг.

На месте атаки, на гражданском производстве, вспыхнул масштабный пожар, есть разрушения инфраструктуры. Местные власти продолжают уточнять все данные по циничной атаке российских захватчиков.

В Харькове есть раненые

В результате вражеской атаки есть пострадавшие. Так, по меньшей мере 16 человек пострадали в результате российского циничного удара по гражданскому производству. По состоянию на 12:25 в больницу госпитализированы 7 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших также есть ребенок 16 лет.

По предварительным данным, под завалами могут быть по меньшей мере 2 человека. Спасатели делают все возможное, чтобы спасти пострадавших.