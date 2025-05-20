В Харькове был слышен взрыв: куда попал беспилотник
- В Харькове был слышен взрыв из-за попадания неустановленного беспилотника в лесополосу Шевченковского района.
- В области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеского ударного дрона и активности тактической авиации.
- Полиция призывала жителей оставаться в безопасных местах и сообщать о вражеских ударах на линию 102.
Жители Харькова сообщили о взрыве в городе днем 20 мая. В области была воздушная тревога из-за угрозы вражеского ударного дрона.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского главу Харькова Игоря Терехова.
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Что известно о взрыве в Харькове
В Полиции Харьковской области рассказали об ударном дроне в направлении города в 13:20. Работники призвали жителей не оставлять укрытия к отбою воздушной тревоги. "О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102", – напомнили там.
Мэр заявил, что было попадание неустановленного беспилотника в лесополосу Шевченковского района. Последствия устанавливаются.
В Харьковской области сообщили об угрозе вражеского ударного дрона и объявили воздушную тревогу в 13:22.
После этого сообщили об отбое воздушной тревоги в 13:29, но появилась новая угроза и ее снова объявили в 13:33.
Причиной угрозы явилась активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях. А также угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Об этом сообщили в Воздушных силах.
В 14:13 объявили отбой воздушной тревоги.
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