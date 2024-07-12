В Харькове прогремела серия взрывов с небольшим интервалом

Вечером 12 июля в Харьковской области раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на Востоке.

В 22:08 журналисты сообщили, что в Харькове слышен взрыв. Предположили, вероятно, за пределами города.

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Что известно о взрывах в Харькове

В 21:51 Воздушные силы сообщили об активности российской тактической авиации на Востоке.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

– отметили военные.

Уже в 22:08 журналисты сообщили о взрыве. А через несколько минут, в частности, в 22:15 отметили, что в Харькове была слышна новая серия взрывов.

Заметим, что по состоянию на 22:20 официальных сообщений от властей не было. Впрочем, воздушная тревога продолжается. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

Уже в 22:56 "Суспильное" написало, что в Харькове было слышно еще одну серию взрывов, вероятно, за пределами города. В 23:00 взрыв прогремел снова, а в 23:11 еще один.

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Карта тревог по состоянию на 22:23 / Скриншот