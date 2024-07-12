О 22:08 журналісти повідомили, що в Харкові чути вибух. Припустили, ймовірно, за межами міста.

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Що відомо про вибухи у Харкові

О 21:51 Повітряні сили повідомили про активність російської тактичної авіації на Сході.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

– наголосили військові.

Уже о 22:08 журналісти повідомили про вибух. А через кілька хвилин, зокрема, о 22:15 зазначили, що в Харкові було чути нову серію вибухів.

Зауважимо, що станом на 22:20 офіційних повідомлень від влади не було. Втім, повітряна тривога триває. Тож не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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