В Харькове был слышен взрыв: есть пострадавшие
В Харькове днем 16 января было громко. Взрывы услышали примерно в 15:07.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Перед этим над Харьковщиной была зафиксирована БПЛА неустановленного типа.
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В 14:25 мониторинговые каналы сообщали о движении БПЛА неустановленного типа в направлении села Русские Тишки Харьковской области.
Беспилотник продолжал свое движение над Лесным, Пятихатками. Затем вошел в Киевском районе Харькова и двигался в направлении Салтовского.
Уже в 15:11 мониторинговые каналы сообщили, что цель не отслеживалась.
В результате падения БПЛА в Слободском районе Харькова трое пострадавших. Информация о разрушениях уточняется,
– сообщил позже городской голова Игорь Терехов.
Двое мужчин и женщину госпитализировали в больницу.
Также повреждены 4 автомобиля и дорожное покрытие.
Вероятно, удар по Харькову был нанесен БПЛА типа "Молния".
В 15.17 в Воздушных силах сообщили повторно о движении БпЛА в направлении Харькова. По данным мониторинговых каналов, речь идет о 2 беспилотниках.