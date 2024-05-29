В Харькове была слышна серия взрывов
Источник:Суспільне Харків
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. На этот раз под ударом врага снова оказался Харьков.
Днем 29 мая в Харькове прогремела серия взрывов. Враг постоянно обстреливает город.
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В Харькове снова громко
Корреспонденты Общественного сообщили о серии взрывов в Харькове. Местные власти пока не комментировали это.
В Харькове было слышно серию взрывов,
– говорится в сообщении.
Также неизвестно никаких деталей взрыва. Россия постоянно наносит удары по Харькову. А также 10 мая начала повторное наступление в Харьковской области и равняет с землей пограничный город Волчанск и села в окрестностях.
Уже через несколько минут Воздушные силы и мониторинговые каналы сообщили о скоростной цели в Сумской области, которая двигалась в направлении Харьковской области.
Однако впоследствии стало известно, что ракета прекратила существование в пределах Сумской области. Напомним, что ракетная опасность продолжается до отбоя в определенных областях.