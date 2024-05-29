В Харькове была слышна серия взрывов

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. На этот раз под ударом врага снова оказался Харьков.

Днем 29 мая в Харькове прогремела серия взрывов. Враг постоянно обстреливает город.

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В Харькове снова громко

Корреспонденты Общественного сообщили о серии взрывов в Харькове. Местные власти пока не комментировали это.

В Харькове было слышно серию взрывов,

– говорится в сообщении.

Также неизвестно никаких деталей взрыва. Россия постоянно наносит удары по Харькову. А также 10 мая начала повторное наступление в Харьковской области и равняет с землей пограничный город Волчанск и села в окрестностях.

Уже через несколько минут Воздушные силы и мониторинговые каналы сообщили о скоростной цели в Сумской области, которая двигалась в направлении Харьковской области.

Однако впоследствии стало известно, что ракета прекратила существование в пределах Сумской области. Напомним, что ракетная опасность продолжается до отбоя в определенных областях.