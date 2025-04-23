Небольшая воронка наделала большой беды: как Харьков оправляется от массированной атаки БПЛА

22 апреля Россия осуществила массированную атаку беспилотниками на Харьков. Это был первый случай масштабного дневного удара: по городу выпустили 13 дронов, еще несколько – по пригородам.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко сообщила, что в целом пострадали четыре района города. Первые попадания произошли в Шевченковском районе. Впоследствии удары зафиксировали в Салтовском, Киевском и Новобаварском районах.

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Какие последствия массированного обстрела

В Киевском районе дрон упал совсем рядом с автомобилем, проезжавшим мимо. Взрывная волна и обломки повредили машину и ранили водителя.

К счастью, поблизости были спасатели ГСЧС. Они оперативно оказали мужчине первую помощь, стабилизировали состояние и передали его медикам. Сейчас он в реанимации, его состояние – самое тяжелое среди всех пострадавших. В больницах остаются еще несколько человек,

– рассказала Анна Черненко.

Еще один удар пришелся на проезжую часть в Киевском районе – была повреждена электроопора, вероятно, в результате удара дрона типа "Герань".

На вид – небольшая воронка, но последствия серьезные. Повреждена остановка общественного транспорта. На несколько часов пришлось перекрыть движение, чтобы восстановить дорожное покрытие и электроснабжение,

– добавила Черненко.

В Шевченковском районе дрон попал в гражданскую станцию техобслуживания автомобилей. Работники потеряли оборудование и автомобили клиентов, которые находились на ремонте.

Станция техобслуживания была полностью гражданской – здесь обслуживали обычные авто харьковчан. Пострадала также машина самого владельца СТО. Один из работников получил ранения, еще одного – сотрудника соседнего предприятия – также был доставлен в больницу. Обломки пробили даже металлические двери, а на месте остался фрагмент двигателя дрона.

"Я занимался ремонтом обычных автомобилей. Это мой рабочий автомобиль. После второго взрыва мы с друзьями успели уехать. Третий дрон попал прямо под ворота. Было очень громко. Мы спрятались за стеной – поняли, что попало совсем рядом", – рассказал владелец СТО Александр.

Новая тактика врага тактика

В Харьковском городском совете сообщили, что после атаки на Запорожье стало очевидно: следующей целью будет Харьков.

Имеем дело с новой тактикой. За час до обстрела наш ситуационный центр уже предупредил об угрозе атаки дронов-камикадзе. К сожалению, 13 "Шахедов" действительно полетели на Харьков. Это – новый подход врага,

– отметил директор одного из департаментов городского совета Богдан Гладких.

Анна Черненко добавила, что, по оценкам специалистов, враг может повторить подобную атаку. Она заключается в том, что беспилотники залетели в город посреди дня с разных сторон и рассредоточились. После этого начали бить по разным районам города.

22 апреля многие жители стали свидетелями обстрелов, пожаров и спасения людей. Важно иметь при себе базовые средства оказания помощи: аптечку, турникет – это может спасти жизнь, как это произошло во время удара в Киевском районе.

Из 13 дронов, которые атаковали Харьков, я видела попадание шести – как начинались пожары, как работали спасатели. В четырех районах города это было видно с разных точек. Было много очевидцев, тем более – это произошло днем,

– сказала она.

Спасатели отмечают: нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги. В Харькове действуют дифференцированные оповещения – если сигнал звучит именно для Харькова, нужно немедленно идти в укрытие.